Bakanlık skandalın ardından harekete geçti: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 'depremzede' soruşturması!

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma skandalının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır.