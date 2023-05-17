Ermenistan'da Ekvador'dan gelen 1 ton kokain ele geçirildi

Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Ekvador'dan geldiği tespit edilen yaklaşık 1 ton kokain ele geçirdi.

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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı yetkilileri, Ermenistan'da meyve ithalatıyla uğraşan bir firmanın Ekvador'dan ithal ettiği ürünlerde arama yaptı.

Arama sonucunda piyasa değeri yaklaşık 250 milyon avro olan 1 tona yakın kokain ele geçirildi.

Yapılan soruşturma neticesinde söz konusu narkotik maddenin Ermenistan'a Ekvador-Panama-İtalya-Gürcistan üzerinden getirildiği tespit edildi.