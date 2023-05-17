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Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

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Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yağ fabrikasında kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcım, yan taraftaki plastik üretilen fabrikaya sıçradı.

Kısa sürede plastik ürünlerin alev alması sonucu büyüyen yangına, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildi.

Yangın, çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında plastik fabrikası ile bahçesinde yer alan 2 otomobilde hasar oluştu.

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