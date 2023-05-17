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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

ABD'li Ripple, İsviçre merkezli kripto saklama şirketi Metaco'yu satın aldı

ABD'li Ripple, İsviçre merkezli kripto saklama şirketi Metaco'yu satın aldı

ABD'li kripto şirketi Ripple, İsviçre merkezli dijital varlık saklama teknolojisi sağlayıcısı Metaco'yu 250 milyon dolara satın aldı.

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Ripple'dan yapılan açıklamada, söz konusu satın alma ile şirketin, her türlü kripto varlığı saklama, aktarma ve takas etme teknolojisi sağlayan kurumsal çözümlerini genişleteceği bildirildi.

Metaco'nun, Ripple'ın müşteri tabanına erişim, yeni talebi karşılamak için sermaye ve bankacılık ile kurumsal müşterilerine olan taahhüdünü yerine getirmeye devam edecek kaynaklar yoluyla büyümesini önemli ölçüde hızlandıracağı kaydedilen açıklamada, satın alma bedelinin 250 milyon dolar olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ripple Üst Yöneticisi (CEO) Brad Garlinghouse, Metaco'nun, yönetici kadrosu ve müşteri geçmişi ile kurumsal dijital varlık gözetiminde kanıtlanmış bir pozisyonda olduğuna işaret ederek, "Bilançomuzun ve finansal konumumuzun gücü sayesinde Ripple, kripto altyapısı için kritik alanlarda avantajımızı korumaya devam edecek. Metaco'yu devreye sokmak, büyüyen ürün yelpazemiz ve genişleyen küresel ayak izimiz için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Metaco Kurucusu ve CEO'su Adrien Treccani de misyonlarının kurumların dijital varlık ekonomisinde başarılı olmalarını sağlamak olduğunu vurgulayarak, satın alma anlaşmasının Metaco'nun hedeflerine ulaşmak ve müşterilerine daha hızlı değer sunmak için Ripple'ın ölçeğinden ve pazar gücünden yararlanmasını sağlayacağını bildirdi.

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