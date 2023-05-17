Konya Şeker'den üreticiye 165 milyon TL'lik avans ödemesi

Konya Şeker tarafından 2023-2024 şeker pancarı kampanya dönemi için sözleşme yapılmış üretici çiftçi ortaklarına yarın saat 17.00 itibarıyla 165 milyon 166 bin TL tutarında "pancar bakım avansı" ödemesi yapılacak.

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Konya Şeker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Çiftçilerimizi, ekimden hasada kadar olan süreçte yalnız bırakmıyoruz ve ekim döneminin sürdüğü bu dönemde 165 milyon 166 bin TL'lik nakdi avans ile hem ekonomiye hem de çiftçimize can suyu olacak ödemelerimizi başlatıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Şeker fabrikalarının, Türkiye'de sadece şekerin güvencesi değil, aynı zamanda da güvenli gıdanın, tarlada üretimin ve çiftçinin hakkını almasının güvencesi olduğunu aktaran Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"Biz her daim çiftçilerimizin yanındayız. Ülkemizde tarımda aksamaların yaşanmasını önlemek, çiftçilerin üretimi aksatmadan yapabilmesini sağlamak, ülkemizde gıda arzında bir sıkıntı yaşanmasını önlemek için ekimden başlayarak, tohumda, ilaçta, gübrede, akaryakıtta ve sulamada desteklerimiz hep devam edecektir.

Konya Şeker olarak tarımın her aşamasında aktif rol oynuyoruz ve sezonun açılmasına da destek verdik. Kurumumuz, avans ödemelerini hep zamanında çiftçilerimize vermektedir. Perşembe günü de çiftçilerimize ulaştırılacak olan 165 milyonu geçen nakdi avansın hayırlara vesile olmasını temenni eder, bolluk ve bereket dolu bir yıl dilerim."