New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, borç limiti konusunda anlaşma sağlanacağına yönelik beklentilerin artmasıyla güne yükselişle başladı.

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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artışla 33.092,48 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artarak 4.122,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kazançla 12.388,58 puana yükseldi.



ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre liderlerinin dünkü görüşmesi sonrası borç limiti konusunda anlaşmaya varılacağına dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Biden dün borç limitine ilişkin Kongre liderleriyle Beyaz Saray'da bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu belirtti.

McCarthy, bugün CNBC'ye verdiği röportajda da borç tavanına ilişkin müzakereler sürerken ABD'nin temerrüde düşeceğini düşünmediğini kaydetti.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de gelecek hafta içinde borç limiti sorununun çözüleceğine inandığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de konut başlangıçları, nisanda yüzde 2,2 artışla 1 milyon 401 bine yükselerek beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.