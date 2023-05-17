BIST 4.617
DOLAR 19,76
EURO 21,42
ALTIN 1.258,24
HABER /  EKONOMİ

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, borç limiti konusunda anlaşma sağlanacağına yönelik beklentilerin artmasıyla güne yükselişle başladı.

Abone ol

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artışla 33.092,48 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artarak 4.122,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kazançla 12.388,58 puana yükseldi.


ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre liderlerinin dünkü görüşmesi sonrası borç limiti konusunda anlaşmaya varılacağına dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Biden dün borç limitine ilişkin Kongre liderleriyle Beyaz Saray'da bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu belirtti.

McCarthy, bugün CNBC'ye verdiği röportajda da borç tavanına ilişkin müzakereler sürerken ABD'nin temerrüde düşeceğini düşünmediğini kaydetti.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de gelecek hafta içinde borç limiti sorununun çözüleceğine inandığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de konut başlangıçları, nisanda yüzde 2,2 artışla 1 milyon 401 bine yükselerek beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
Altının kilogramı 1 milyon 372 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 372 bin liraya yükseldi
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
BM'ye göre 2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
BM'ye göre 2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
Konya Şeker'den üreticiye 165 milyon TL'lik avans ödemesi
Konya Şeker'den üreticiye 165 milyon TL'lik avans ödemesi
Katar'dan Suriye'ye Arap Birliği için yeşil ışık!
Katar'dan Suriye'ye Arap Birliği için yeşil ışık!
TCG Anadolu İstanbulluların ziyaretine yeniden açıldı
TCG Anadolu İstanbulluların ziyaretine yeniden açıldı
ABD'li Ripple, İsviçre merkezli kripto saklama şirketi Metaco'yu satın aldı
ABD'li Ripple, İsviçre merkezli kripto saklama şirketi Metaco'yu satın aldı
Erdoğan'dan seçim sonrası altılı masaya gönderme! "Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır"
Erdoğan'dan seçim sonrası altılı masaya gönderme! "Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır"
Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Erzurum'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi!
Erzurum'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi!
Klasik araçlarla düzenlenen "Orient Express" rallisi Çekya'dan start aldı
Klasik araçlarla düzenlenen "Orient Express" rallisi Çekya'dan start aldı
Ermenistan'da Ekvador'dan gelen 1 ton kokain ele geçirildi
Ermenistan'da Ekvador'dan gelen 1 ton kokain ele geçirildi