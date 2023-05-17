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Altının kilogramı 1 milyon 372 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 372 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 372 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 250 bin lira, en yüksek 1 milyon 372 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,98 artarak 1 milyon 372 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 552 milyon 110 bin 214,19 lira, işlem miktarı ise 2.744,60 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 558 milyon 803 bin 734,66 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.259.000,00 2.125,00
En Düşük 1.250.000,00 1.968,05
En Yüksek 1.372.000,00 2.120,00
Kapanış 1.372.000,00 2.055,00
Ağırlıklı Ortalama 1.278.226,70 2.041,21
Toplam İşlem Hacmi (TL)

3.552.110.214,19
Toplam İşlem Miktarı (Kg)

2.744,60
Toplam İşlem Adedi 74
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