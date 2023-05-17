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Ustalar Satranç Turnuvası, Birleşik Arap Emirlikleri’nde başladı

Ustalar Satranç Turnuvası, Birleşik Arap Emirlikleri’nde başladı

Ustalar Satranç Turnuvası, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah kentinde başladı.

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Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu yıl 6’ncısı düzenlenen Sharjah Ustalar Satranç Turnuvası'nda 31 ülkeden 77 Büyükusta mücadele edecek.

Turnuvada ,Türkiye adına Büyükusta (GM) Mustafa Yılmaz, Büyükusta (GM) Vahap Şanal, Büyükusta (GM) Emre Can ve Challengers Kategorisi'nde Büyükusta (GM) Kıvanç Haznedaroğlu hamle yapacak.

Organizasyon 26 Mayıs Cuma günü sona erecek.

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