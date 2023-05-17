BIST 4.617
DOLAR 19,76
EURO 21,42
ALTIN 1.258,24
HABER /  GÜNCEL

Aktemur ölümü tarihte nasıl oldu? Aktemur ve babasının mezarı nerede?

Aktemur ölümü tarihte nasıl oldu? Aktemur ve babasının mezarı nerede?

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Kuruluş Osman bu akşam 126. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşamki yeni bölüme Aktemur'un ölümü damga vuracak. Osman Bey'in yeğeni olan Aktemur, babası ile birlikte Koyunhisar savaşında hayatını kaybedecek. Peki tarihte Aktemur nasıl öldü, kaç yaşında öldü? Mezarı nerede?

Abone ol

ATV ekranlarının 4 sezondur devam eden Kuruluş Osman dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. 126. bölümü ile yine seyirciyi nefessiz bırakacak diziye Aktemur'un ölümü damga vuracak. Osman Bey'in yeğeni olan Aktemur tarihte babası ile birlikte Koyunhisar savaşında can verdi. Aktemur'un mezarının Çekirge veya Söğüt'te olduğu söylenmektedir. Peki tarihte Aktemur nasıl öldü, kaç yaşında öldü? Mezarı nerede?

Aktemur tarihte nasıl öldü?
Sinema ve dizi film oyuncusu Taha Baran Özbek, 1988, İstanbul doğumlu. İstanbul Kültür Üniversitesinde tiyatro eğitimi alan Taha Baran Özbek, aktif olarak tiyatro yapmakta, 2018’den beri dizilerde rol almaktadır.

Bir çok izleyici onu Bir Litre Gözyaşı dizisinde hayat verdiği Sahir karakteri ile tanındı Sonra Dip ve Bizim Hikaye gibi dizilerde de boy gösterdi. 2019’da Azize, 2020 ve 2021’de Akrep dizilerinin kadrolarında yer aldı. Aynı yıl Kırmızı Oda dizisinde Necdet karakterini canlandırdı. 2022 yılında Son Nefesime Kadar, Kuruluş: Osman dizileri ve Akif filminde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir

Tarihte AKTİMUR (AKTEMUR) kimdir?

Aktimur Bey Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda görev almış asker ve devlet görevlisidir. Babası Gündüz Bey, kardeşi Aydoğdu Bey'dir. Osman Bey'in yeğenidir.

Osman Bey'in yeğenidir. Koyunhisar savaşında, 1301 yılında babası ile birlikte hayatını kaybetti. Ölümünün 1306 olduğuna dair bilgiler bulunuyor. Mezarının ise Çekirge veya Söğüt'te olduğu söylenmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Altının kilogramı 1 milyon 372 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 372 bin liraya yükseldi
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
BM'ye göre 2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
BM'ye göre 2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
Konya Şeker'den üreticiye 165 milyon TL'lik avans ödemesi
Konya Şeker'den üreticiye 165 milyon TL'lik avans ödemesi
Katar'dan Suriye'ye Arap Birliği için yeşil ışık!
Katar'dan Suriye'ye Arap Birliği için yeşil ışık!
TCG Anadolu İstanbulluların ziyaretine yeniden açıldı
TCG Anadolu İstanbulluların ziyaretine yeniden açıldı
ABD'li Ripple, İsviçre merkezli kripto saklama şirketi Metaco'yu satın aldı
ABD'li Ripple, İsviçre merkezli kripto saklama şirketi Metaco'yu satın aldı
Erdoğan'dan seçim sonrası altılı masaya gönderme! "Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır"
Erdoğan'dan seçim sonrası altılı masaya gönderme! "Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır"
Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Erzurum'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi!
Erzurum'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi!
Klasik araçlarla düzenlenen "Orient Express" rallisi Çekya'dan start aldı
Klasik araçlarla düzenlenen "Orient Express" rallisi Çekya'dan start aldı
Ermenistan'da Ekvador'dan gelen 1 ton kokain ele geçirildi
Ermenistan'da Ekvador'dan gelen 1 ton kokain ele geçirildi