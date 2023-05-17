Ankara'da dehşet! Kardeşlerine saldırdı acı haber geldi

ANKARA'nın Mamak ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız kardeşini bıçakla öldürdü, erkek kardeşini de yaraladı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Ş.Ş isimli şahıs, sağlık görevlisi kız kardeşi Songül Ş. ve erkek kardeşi Abbas Ş. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ş, kız kardeşini bıçakla öldürdü, erkek kardeşini yaraladı.
Balkondan kaçmaya çalışırken yakalandı
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin geldiğini gören Ş.Ş, balkondan atlayıp kaçmaya çalışırken yakalandı.
Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.