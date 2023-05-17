"Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı yakalandı

Nedim Şener Kılıçdaroğlu'na kazandıracak oy pusulasını paylaştı CHP'liler çılgına döndü gülen de oldu

Başkentte sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor

Aktemur ölümü tarihte nasıl oldu? Aktemur ve babasının mezarı nerede?