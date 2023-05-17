Nedim Şener Kılıçdaroğlu'na kazandıracak oy pusulasını paylaştı CHP'liler çılgına döndü gülen de oldu
Nedim Şener, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili montajlı oy pusulasını paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları arasında paylaşıma destek veren de oldu tepki gösteren de.Abone ol
Yazar Nedim Şener, sosyal medya hesabından ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin görsel bir paylaşımda bulundu.
28 Mayıs'ta Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun olacağı oy pusulasına ilişkin montajlı bir oy pusulasına yer verdi.
Erdoğan'ın da yerinde Kılıçdaroğlu'nun olduğu görseli paylaşan Şener, "Bir CHP’li göndermiş; İşte Kılıçdaroğlu’na ikinci turda kazandıracak strateji, garantili" ifadelerine yer verdi.
"İkinci turda kazandıracak strateji"
"Öyle bile kazanamıyor"