Depremzedelere kin kusan 'Tiktok'çu için karar verildi!

14 Mayıs seçimleri sonrası depremzedelere yönelik ağır sözler kullanarak kullanarak çektiği videoyu sosyal medyada uygulamasında paylaşan TikTok’çu fenomen gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Seçimlerin ardından deprem bölgesindeki depremzedelere yönelik ağır sözler kullanarak video çeken kişi hakkında bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’nde deprem bölgesinde kullanılan oylara tepki gösteren ve bu anları saniye saniye kaydederek ‘Tiktok’ isimli sosyal medya uygulamasında paylaşan Ayşegül Didem Doğan isimli kadın hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre Oy veren depremzedelere yönelik hakaret, saldırı ve tahrik içerikli provakatif video paylaşımı yapan Ayşegül Didem Doğan isimli kadın, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Gözaltına alındı

Gözaltına alınan ve hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D.D. isimli şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol şartılya serbest kaldı

Depremzedeleri sert sözlerle eleştirerek çektiği videoyu ‘Tiktok’ uygulamasında paylaşan Ayşegül Didem Doğan, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.