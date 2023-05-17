İnce hakkındaki sahte görüntü soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala sahte kaset şantajıyla adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı.. İnce hakkındaki sahte görüntülerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

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Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50+1 oy oranına ulaşamaması nedeniyle, sonuçlar ikinci tura kaldı.

Şimdilerde seçim hazırlıkla bir kez daha hummalı şekilde yapılırken, 14 Mayıs öncesi yaşananların yankısı sürüyor.

Adaylıktan çekilmesi ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapıldığı öne sürülen Memleket Partisi Muharrem İnce, geri adım atarak adaylıktan çekilmişti.

Bu geri adımın altından ise kaset şantajı ve kumpası çıktı.

İnce’ye yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen "kumpas" üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Twitter üzerinden yayılan fotoğraflar incelenirken, konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Görüntüleri yayan 3 kişi tutuklandı

Yürütülen soruşturma kapsamında sahte montaj videoları paylaşan 3 kişi tutuklanırken, sahte dekont paylaşanlara adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Bu kapsamda Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru ve Salim Faruk Kızılırmak isimli şüpheliler çıkardıkları mahkemede "Sahte montaj Porno videoları paylaşma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 kişiye ev hapsi

'Ankara kuşu' hesabını birlikte kullandığı değerlendirilen ve Oktay Yaşar’ı aracıyla görüntü saklayan Veli Koçak isimli şüpheliye ev hapsi kararı verildi.

Sahte dekont paylaşan 6 kişiye adli kontrol

Sahte dekont paylaşan Gülsün Ağacık, Kadir Arslan, Mustafa Cengiz Çakar, Tekin Aksu, Tülün Köksal ve Seyfullaf Tufan isimli şüphelilere ise adli kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte serbest bırakıldı.