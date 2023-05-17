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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

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Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor. Şırnak'ta teröristlerle mücadele eden Bayram Doğan, Özcan İlhan, Serkan Ölmez, Gaffar Mayik ile güvenlik korucusu Cevher Özgün şehitlik makanıma erişti.

Acı haber sonrasında operasyonlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, şehidinin gözünü arkada bırakmadı.

Yurt içi ve sınır ötesinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, bu kez Barış Pınarı bölgesini hain teröristlere dar etti.

Bölgeden elen güzel haberde, 5 hain teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

"Teröristleri kendi kazdıkları çukurlara gömüyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıkları çukurlara gömüyoruz!

Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi."

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