BIST 4.662
DOLAR 19,76
EURO 21,46
ALTIN 1.259,95
HABER /  GÜNCEL

Elazığ'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü tamamen yandı

Elazığ'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü tamamen yandı

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaşanacakları fark eden sürücü, emniyet şeridinde durdurduğu otobüsten yolcuları tahliye ederek olası bir faciayı önledi.

Abone ol

Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresindeki Kinederiç rampası mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 BL 105 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular başka otobüse nakledildi.

Yangın nedeniyle kara yolunun Elazığ istikameti yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Küresel kriz çözüldü! ABD, Erdoğan'a teşekkür etti
Küresel kriz çözüldü! ABD, Erdoğan'a teşekkür etti
Başakşehir - Ümraniyespor maçında kazanan yok
Başakşehir - Ümraniyespor maçında kazanan yok
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'de ikinci tur öncesi Gürsel Tekin krizi çıktı
CHP'de ikinci tur öncesi Gürsel Tekin krizi çıktı
Kabaktepe'den 28 Mayıs mesajı: 150 bin kişi ile orada olacağız
Kabaktepe'den 28 Mayıs mesajı: 150 bin kişi ile orada olacağız
Rusya'dan açıklama: Erdoğan'ın açıklamasını teyit ediyoruz!
Rusya'dan açıklama: Erdoğan'ın açıklamasını teyit ediyoruz!
ABD'den Türkiye'nin yanı başında ortalığı karıştıracak hamle!
ABD'den Türkiye'nin yanı başında ortalığı karıştıracak hamle!
Altılı masa liderleri 28 Mayıs seçimleri için toplandı
Altılı masa liderleri 28 Mayıs seçimleri için toplandı
MSB duyurdu: Tünel kazıp saldıracaklardı, öldürüldüler!
MSB duyurdu: Tünel kazıp saldıracaklardı, öldürüldüler!
Muharrem İnce hakkındaki sahte görüntü soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Muharrem İnce hakkındaki sahte görüntü soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu, Alman Büyükelçisine yapılan uyarıyı açıkladı
Bakan Çavuşoğlu, Alman Büyükelçisine yapılan uyarıyı açıkladı
Depremzedelere kin kusan 'Tiktok'çu için karar verildi!
Depremzedelere kin kusan 'Tiktok'çu için karar verildi!