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Adana Demirspor Fatih Karagümrük'ü devirdi

Adana Demirspor Fatih Karagümrük'ü devirdi

Adana Demirspor, Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

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Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-2 kazandı.

Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Cherif Ndiaye, 76. dakikada Onyekuru ve 84. dakikada kendi kalesine Dresevic kaydetti.

İstanbul ekibinin sayıları 44. dakikada kaleci Ertaç'ın büyük hatasında Borini ve 81. dakikada Diagne'den geldi.

Bu sonuçla 6 maçlık galibiyet serisine ulaşan Adana Demirspor puanını 63'e yükseltti.

Fatih Karagümrük ise 44 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 3
Stat: Vodafone Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ogün Kamacı

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov (Dk. 72 Nicholas), Ozdoev, Lobjanidze (Dk. 71 Colley), Feghouli (Dk. 81 Ljajic), Borini (Dk. 84 Kerim Frei), Diagne

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson (Dk. 78 İsmail Çokçalış), Morel, Semih Güler, Rodrigues, Yusuf Sarı (Dk. 90 Furkan Soyalp), Gökhan İnler (Dk. 69 Emre Akbaba), Badou Ndiaye, Akintola (Dk. 70 Onyekuru), Belhanda (Dk. 90 Gulbrandsen), Cherif Ndiaye

Goller: Dk. 44 Borini, Dk. 80 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 51 Cherif Ndiaye, Dk. 76 Onyekuru, Dk. 84 Dresevic (KK) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 1 Gökhan İnler, Dk. 61 Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Dk. 21 Shukurov, Dk. 34 Rayyan Baniya, Dk. 65 Dresevic, Dk. 90+4 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük)

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