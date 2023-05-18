Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bestler Dereler bölgesinde şehit olan 4 asker ve 1 güvenlik korucusunun ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

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15 Mayıs'ta Şırnak-Merkez Bestler Dereler bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada terörist ölü ele geçirilmişti. 2 kahraman jandarmamız şehit olmuş, 1 jandarmamız ve 1 güvenlik korucumuz da yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir jandarma personelinin daha şehit olduğunu bildirdi. Yapılan operasyonda, 4 jandarma personeli ve 1 korucu olmak üzere toplam 5 güvenlik görevlisi şehit oldu.

Şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlandı

Dün 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda kahraman şehitler için tören düzenlendi.

Şehit Bayram Doğan’ın naaşı Tokat’a, şehit Özcan İlhan’ın naaşı Aydın’a, Şehit Serkan Ölmez’in naaşı Mersin’e, Şehit Gaffar Mayik’in naaşı Şanlıurfa’ya hava yolu ile uğurlandı.

Güvenlik korucusu Cevher Özgün ise Uludere ilçesi İnceler köyüne ambulansla gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan, Bayram Doğan, Serkan Ölmez, Gaffar Mayik ve Güvenlik Korucusu Cevher Özgün’ün yakınlarını arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, şehitlere Allah’tan rahmet diledi, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı temennisinde bulundu.