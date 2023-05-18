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Finalde Inter'in rakibi Real Madrid'i yenen Manchester City oldu

Finalde Inter'in rakibi Real Madrid'i yenen Manchester City oldu

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında konuk ettiği Real Madrid'i 4-0 yenerek İstanbul'daki finalde Inter'in rakibi oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiltere'nin güçlü ekibi Manchester City, İspanya devi Real Madrid'i ağırladı.

Ev sahibi mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

İspanya'da 1-1 sona eren ilk maçın rövanşını farklı kazanan Manchester City, Devler Ligi'nde finale kaldı ve İtalya temsilcisi Inter'in rakibi oldu.

Galibiyeti ve finali getiren golleri Bernardo Silva (2) ve Eder Militao (KK) ve Julian Alvarez attı.

Final maçı İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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