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"Tuncay Özkan'ı da görevden alacağım.." Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'ya açıkladı

"Tuncay Özkan'ı da görevden alacağım.." Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'ya açıkladı

Millet İttifakı ortakları dün Altılı Masa'da seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimin kazanılması durumunda kimlerin bakan olmasının açıklanması tartışıldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, bakanların belirlenmesine karşı çıkınca bundan vazgeçildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaklarına "Tuncay Özkan'ı da görevden alacağını söylediği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasına 10 gün kala Millet İttifakı’nın liderleri bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde yapılan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Tuncay Özkan'ı da görevden alacağım

T24'ten murat Sabuncu, toplantının perde arkasını yazdı. Onursal Adıgüzel ve seçim kampanyasını yürüten iki ismin görevden alınmasının ardından, seçim sonuçlarının takibiyle ilgili tartışmalar Altılı Masa'nın da gündemine geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim gecesi yaşanan iletişim sorunuyla lgili lbir konuyu konuşurken Tuncay Özkan’ı da görevden alacağını söylediği belirtildi.

Kabine'nin açıklanmasına Akşener engeli

Altılı Masa Toplantısı'nda Sinan Oğan'la görüşülmesi konusunda mutabakat sağlanırken, kampaya sürecinde milliyetçi dilin artırılmasına karar verildi. Altılı Masa'da Kabineyi önceden açıklama konusu gündeme geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener buna karşı çıktı. Bunun üzerine Kabine'nin önceden açıklanması fikrinden vazgeçildi. 

Toplantıdan sonra yazılı bir açıklama yapılmaması da dikkat çekiciydi.

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