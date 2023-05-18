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Abdulkadir Selvi AK Parti'nin sloganını beğenmedi! AK Parti'yi bekleyen en büyük tehlike ne?

Abdulkadir Selvi AK Parti'nin sloganını beğenmedi! AK Parti'yi bekleyen en büyük tehlike ne?

AK Parti kulislerine hakim gazetecilerden Abdulkadir Selvi, ikinci tur için K Parti'nin en büyük handikabını yazdı. Selvi, AK Parti'nin ikinci tur oylama için belirlediği sloganı da 'heyecan verici değil' diye beğenmedi...

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28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyaları şekillenirken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin en büyük handikabı yazıp, ikinci tur kampanyası için belirlediği sloganı eleştirdi. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü: 

AK Parti için en büyük tehlike!

- Erdoğan, ikinci turda banko kazanacaksınız şeklindeki yaklaşımlara prim vermiyor. Onun yerine birinci turdan daha fazla çalışmak gerektiğini söylüyor. Seçimden birinci çıkmasına rağmen ihtiyatlı.

- Ben de AK Parti’yi bekleyen en büyük tehlikenin rehavet olduğuna inanıyorum. İstanbul seçimleri bunun en önemli örneğidir. En büyük yanlış ikinci turu kazandık havasına girmektir.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef alacak

Erdoğan ikinci turda kucaklayıcı bir kampanya yürütecek. Çok doğru bir tercih. Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınında “Biz kazanınca kimse kaybetmeyecek” demişti. Erdoğan sadece Kılıçdaroğlu’nu hedef alacak. Duru, sade ve net bir kampanya yapacak.

AK Parti'nin sloganını beğenmedi

Asıl vurgu, güven ve istikrar olacak. Seçim sloganı olarak, “Doğru adamla yola devam” belirlenmiş. İlk turda “Doğru adam doğru zaman”dı. Ben onu da heyecan verici bulmamıştım. Bunu da bulmadım.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için tıklayın

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