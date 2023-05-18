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Naci Görür "Büyük İstanbul Depremi" için tarih verdi!

Naci Görür "Büyük İstanbul Depremi" için tarih verdi!

KAHRAMANMARAŞ depremini önceden bilen Türkiye'nin en tanınmış deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu belirterek, "Bu 2029’a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor." dedi.

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yaraları hâlâ sarılmaya çalışılırken, Bilim Akademisi asli üyesi Prof. Dr. Naci Görür, korku ve endişe ile beklenen İstanbul depremini işaret etti. Görür, İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu vurgulayarak, İstanbul'da depremin 2029'a kadar olacağını söyledi. 

Fay tartışırken çalışmalar gecikiyor

Bilim insanlarının kamuoyu önünde fay tartışması yapmasını eleştiren Naci Görür, “Bu tartışmalardan dolayı asıl çözüme gidemiyoruz. Bizim kabul etmemiz gereken bir gerçek var: Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an her yerde büyük depremler olabilir. Binlerce insanımızı bir gecede kaybedebiliriz” dedi. 

İstanbul'da bir ilki başlattık

Erken uyarı sistemleri sayesinde depremden önce doğalgaz, su, elektrik kesintileri yapılabileceğini belirten Naci Görür, "Olası bir İstanbul depreminde kanalizasyon sistemi ve içme suyu sistemlerinin zarar görebileceğini görüyoruz. Buna göre sistem düzeltme çalışmaları yürütmeye başladık. Bu Türkiye’de bir ilk. Ciddi bir şekilde çalışmaya başlarsak, biz İstanbul’u depreme dirençli hale dönüştürebiliriz” diye konuştu.

2029'a kadar büyük deprem olacak

“1999’dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64. Bu 2029’a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor" diyen Prof. Dr. Görür, "Bu en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044’e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor. Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz.” dedi. 

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