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Kulis haber! Sinan Oğan Millet İttifakı'na katılıyor! Ümit Özdağ'a ne olacak?

Kulis haber! Sinan Oğan Millet İttifakı'na katılıyor! Ümit Özdağ'a ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasına 10 gün kala kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan'ın Millet İttifakı'na yakın olduğu ve kendisine Göç Bakanlığı teklif edildiği iddia edildi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5 oy alarak ikinci tur için kilit isim haline gelen ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan’ın cephesinde ağırlıklı görüşün CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde olduğu belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı'nı istedi, 'Göç' verildi

Oğan’ın Kılıçdaroğlu’nu destekleme noktasındaki pazarlığın ise özellikle bakanlık talebi üzerinden sürdüğü öğrenildi. Gazete Pencere’nin haberine göre Oğan’ın özellikle İçişleri Bakanlığı’nı talep ettiği, bunun karşılığında yeni kurulacak Göç Bakanlığı’nın teklif olarak götürüldü.

Ümit Özdağ'a ne olacak?

Bugün ya da Sinan Oğan’ın kararı açıklayacağı takvim olarak duyurulan 19 Mayıs Cuma günü iki lider arasında bir görüşme yapılması bekleniyor. Sinan Oğan'la birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da cumhurbaşkanı yardımcılığı istediği iddialar arasında...

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