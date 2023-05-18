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İzmir'de ‘terminatör’ böcekler doğaya salındı

İzmir'de ‘terminatör’ böcekler doğaya salındı

İZMİR’in Aliağa ilçesinde Calosoma Sycophantala isimli ‘terminatör’ böcekler, Aliağa Orman İşletme Şefliği tarafından orman alanlarına salındı.

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İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliği, orman alanlarında ağaçlara ciddi zararlar veren böceklere karşı biyolojik mücadeleyi sürdürmeye devam ediyor. Ekipler tarafından, başta Thaumetopoea Wilkinsoni isimli (Çam keseböceği) gibi böceklerin orman alanlarında ağaçlara zarar vermelerini engellemek için, Örnekköy'de bulunan biyolojik mücadele laboratuvarından alınan ‘terminatör’ böcek olarak bilinen Calosoma Sycophanta'lar Aliağa Orman İşletme Şefliği görev alanında bulunan orman alanlarına bırakıldı. Ağaçların kurumasına sebep olan Kabuk böceklerine karşı da biyoteknik mücadele yöntemi olan Feromon tuzakları kuruldu.

İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı İlyas Akyol yaptığı açıklamada, “Ağaçlarımıza ciddi zararlar verebilen bu böcekler ile mücadelede çalışmalarında biyolojik dengeyi bozan kimyasal ilaçlama yerine biyolojik mücadeleyi tercih ediyoruz, Calosoma Sycophanta'ları ilgili alanlara bırakarak ve Feromon tuzağı yöntemlerini kullanarak orman zararlılarıyla mekanik ve biyoteknik mücadele çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi. İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı İlyas Akyol ve Aliağa Orman İşletme Şefi Oktay Atalay Dikmen, bölgede yapılan orman zararlılarıyla mücadele çalışmalarını da denetledi.

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