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Motorine zam geliyor benzinde fiyat aynı! 18 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorine zam geliyor benzinde fiyat aynı! 18 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 18 Mayıs 2023 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki oynaklıkla birlikte akaryakıt fiyatları da sürekli değişim göstermeye devam ediyor. Akaryakıta 9 Mayıs'ta çifte zam gelmişti. Benzinin fiyatı 43 kuruş, motorinin ise 66 kuruş artmıştı.

Motorine zam geliyor

Motorin fiyatlarına 19 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geliyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 18.58 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.81 TL'den satılıyor.

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