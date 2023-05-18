ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon varil arttı.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon varil artarak 467 milyon 600 bin varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 690 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 400 bin varil düşüşle 359 milyon 600 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 400 bin varil azaldı ve 218 milyon 300 bin varile geriledi.

- Petrol üretimi düştü

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 306 bin varil artışla 6 milyon 860 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 434 bin varil artışla 4 milyon 310 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 6-12 Mayıs haftasında 137 bin varil azalarak 12 milyon 605 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın nisan ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon 530 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 880 bin varil olması bekleniyor.