Berna Laçin'den Hakan Ural'a suç duyurusu! Cevabı ağır oldu: Tavuk kadar cesareti olsa özür diler!
Oyuncu Berna Laçin, seçimin ardından depremzedeleri hedef aldığı iddiasıyla canlı yayında kendisini eleştiren Hakan Ural hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Hakan Ural'a Berna Laçin'den çok sert cevap geldi.
Hakan Ural, canlı yayında seçimin ardından deprem bölgesindeki yurttaşlara tepki gösteren kişileri hedef aldı. Ural, bu kişiler arasında ünlü oyuncu Berna Laçin'in de olduğunu iddia etti. Ünlü sunucunun bu sözleri Laçin'i kızdırdı.
Ural, şunları söyledi: "Bunları süründürün. Ben bütün seçmenleri bir olarak görüyorum. Farklı partilerimiz bizi iyi ya da kötü yapmaz. Bunlara büyük ceza verilmesi lazım.
"Bunların içine şeytan kaçmış. "
Berna Laçin ve Zeynep Beşerler ve seçimde kendi leyine sonuç alamadığı için kendi kitlesini zan altında tutuyor. Muhalif seçmen böyle değildir. Bunların içine şeytan kaçmış.
Sırf kendi siyasi görüşümüzden dolayı birbirimizden nefret eder hale geldik. Bizleri temsil edenlerin dili ve tavrı çok önemlidir"