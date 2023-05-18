14 Mayıs seçimlerini bilen Hakan Bayrakçı ikinci tur için Sinan Oğan'lı 3 senaryoyu açıkladı
14 Mayıs seçimlerini doğru tahmin eden anket şirketlerinden Sonar'ın sahibi Hakan Bayrakçı, Sinan Oğan'ın yüzde 5.2'lik oy oranının 3 farklı senaryoya göre nasıl dağılabileceğini açıkladı.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak. Yüzde 49.52 oy alan Erdoğan ile yüzde 44.88 oy alan Kılıçdaroğlu yarışacak. Gözler ilk turda ilk turda yüze 5.17 oy alan Sinan Oğan'a çevrildi.
Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını en doğru şekilde tahmininde bulunan Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Sinan Oğan, tarafsız kalırsa;
Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider
Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider
Yüzde 1.6 sandığa gitmez
Sinan Oğan, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıklarsa;
Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider
Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider
Yüzde 2,0 sandığa gitmez
Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklarsa;
Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider
Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider
Yüzde 1,4 sandığa gitmez
Erdoğan'a 10'da biri yetiyor
Güvenlik uzmanı Meter Yarar, Bayrakçı'ya "aynı seçmen gelip aynı şekilde oy atarsa 5.2'den ihtiyaç duydugu yüzde ne kadar?" sorusuna Bayrakçı, "10'da biri" yanıtını verdi.
14 Mayıs seçimini doğru tahmin etmişti
İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada; Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılacağını açıkladı.