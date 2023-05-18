14 Mayıs seçimlerini bilen Hakan Bayrakçı ikinci tur için Sinan Oğan'lı 3 senaryoyu açıkladı

14 Mayıs seçimlerini doğru tahmin eden anket şirketlerinden Sonar'ın sahibi Hakan Bayrakçı, Sinan Oğan'ın yüzde 5.2'lik oy oranının 3 farklı senaryoya göre nasıl dağılabileceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak. Yüzde 49.52 oy alan Erdoğan ile yüzde 44.88 oy alan Kılıçdaroğlu yarışacak. Gözler ilk turda ilk turda yüze 5.17 oy alan Sinan Oğan'a çevrildi.

Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını en doğru şekilde tahmininde bulunan Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sinan Oğan, tarafsız kalırsa;

Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 1.6 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 2,0 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 1,4 sandığa gitmez

Erdoğan'a 10'da biri yetiyor

Güvenlik uzmanı Meter Yarar, Bayrakçı'ya "aynı seçmen gelip aynı şekilde oy atarsa 5.2'den ihtiyaç duydugu yüzde ne kadar?" sorusuna Bayrakçı, "10'da biri" yanıtını verdi.