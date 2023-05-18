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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! İki üniversitede yeni fakülteler açıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! İki üniversitede yeni fakülteler açıldı

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakültelerin kurulması ve bir fakültenin de adının değiştirilmesi ile Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki alanın Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Ordu Üniversitesinde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Selçuk Üniversitesinde Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması ilan edildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesinin adının İlahiyat Fakültesi olarak değiştirilmesine 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu maddesi gereğince karar verildi.

 Özel Endüstri Bölgesi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi de 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun 4/Ç maddesi gereğince kararlaştırıldı.

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