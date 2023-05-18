BIST 4.662
DOLAR 19,78
EURO 21,43
ALTIN 1.260,12
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da Kültür Akademisi afetzede yüreklere dokundu

Bursa'da Kültür Akademisi afetzede yüreklere dokundu

BURSA Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kültür Akademisi proje ortaklarından Gençleşen Türküler Proje Topluluğu, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’tan Bursa’ya gelen depremzedelere konuk oldu.

Abone ol

Deprem bölgesindeki illerden gelip, Büyükşehir Belediyesi’nin Karacaali Gençlik Kampı’na yerleşen 40 yakın aile, çağdaş ozan Barış Manço şarkılarıyla moral buldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Mürsel Kaya’nın da katıldığı etkinlikte, Adıyamanlı bir aile yoğurduğu çiğköfteyi tüm katılımcılara ikram etti.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak yaşanan gece; memleketlerinden uzak, acılarıyla hayata tutunan konuklara moral oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine İHA'larla saldırdı
Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine İHA'larla saldırdı
Erzincan'da Mayıs ayında karla mücadele sürüyor!
Erzincan'da Mayıs ayında karla mücadele sürüyor!
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Şerafettin Elçi Havalimanı Nisan ayında 34 bin yolcuya hizmet verdi
Şerafettin Elçi Havalimanı Nisan ayında 34 bin yolcuya hizmet verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! İki üniversitede yeni fakülteler açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! İki üniversitede yeni fakülteler açıldı
Kırklareli'de yerli ve milli ayçiçeği toprakla buluştu
Kırklareli'de yerli ve milli ayçiçeği toprakla buluştu
İktidarı savunurken doktor dövmekle övünmüştü! Savcılığın verdiği karar konuşuluyor
İktidarı savunurken doktor dövmekle övünmüştü! Savcılığın verdiği karar konuşuluyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i "ucuza" gitti!
Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i "ucuza" gitti!
14 Mayıs seçimlerini bilen Hakan Bayrakçı ikinci tur için Sinan Oğan'lı 3 senaryoyu açıkladı
14 Mayıs seçimlerini bilen Hakan Bayrakçı ikinci tur için Sinan Oğan'lı 3 senaryoyu açıkladı
İzmir'de ‘terminatör’ böcekler doğaya salındı
İzmir'de ‘terminatör’ böcekler doğaya salındı
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı