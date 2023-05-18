Emekli maaşlarında yüzde 30-35-40 artış en düşük emekli aylık

Türkiye’nin seçimlerden sonraki en önemli mesaisi ekonomi kısmında yaşanacak. Asgari ücret, memur zammı ve emekli zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayında belli olacak 6 aylık enflasyon farkı ile yeni maaşlarını merak eden emekliler için kademeli bir artış da söz konusu olacak.

Abone ol

Milyonlarca emeklinin maaşı Temmuz ayında oluşacak 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ayrıca emeklilere refah payı da verilecek. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15.22 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Ancak en düşük emekli maaşının üzerinde aylık alanlar için seyyanen artış yapılması gündemde. Maaş durumlarına göre üç kademeli bir artış yapılması söz konusu.

Üç kademeli artış

Seçimlerin ikinci turundan sonra Meclis'e getirilmesi planlanan yasal düzenleme seyyanen zam oranları belirlenecek. 7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar 1. kademe, 10.000-15.000 TL arasındaki maaşlar 2. kademe, 15.000 TL'nin üzerindeki emekli maaşları ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre seyyanen artış gerçekleştirilecek.

Zam oranı yüzde 45'e varacak

Kademeli artışta oranların ne olacağı merak edilirken masadaki formüller netleşmeye başladı. Bu kapsamda 7.500 ila 10 bin lira arasında maaş alanlara yüzde 40, 10-15 bin TL arasında aylığı olanlara yüzde 35, 15-20 bin lira arasında maaş alanlara yüzde 30 oranında zam yapılması bekleniyor.

Memur emekli zammı içinse bu oranın yüzde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 45 seviyesine ulaşması bekleniyor. Böylece 7.901 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı yüzde 45 zam sonucunda 14.671 liraya yükselecek.