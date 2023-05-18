Asgari ücrete ikinci tur oylamadan önce zam gelecek! İşte masadaki zamlı asgari ücret rakamları
Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kaldı. İkinci tur için vatandaş 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidecek. Hükümetin Temmuz ayında yapılacağı açıklanan asgari ücrete ek zammın ikinci tur öncesi yapılabileceği belirtiliyor. Asgari ücret zammı için masadaki seçenekler neler? İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı seçiminde 28 Mayıs'ta yapılacak olan 2. tur beklenirken; kulislerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayını işaret ettiği asgari ücret artışının seviyesinin erkene çekilebileceği konuşuluyor. Peki asgari ücret zammı için masadaki rakamlar neler? İşte ayrıntıları...
Ücretli çalışanların yarıya yakının asgari ücretli olması veya bordrolarının asgari ücretten gösterilmesi, yeni asgari ücretten beklentileri artırıyor.
Yılbaşında aldığı ücret enflasyon karşısında yüzde 15.21 oranında gerileyen ücretli çalışanlar bir yandan asgari ücrette artış beklerken, asgari ücretin üzerinde gelir elde edenler ise ocak ayında olduğu gibi paralel bir ücret artışı bekliyor.
Ekonomim'de yer alan habere göre; seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte belirsizlikten şikayetçi olan iş dünyası şimdi de asgari ücretin 28 Mayıs’tan önce belirlenip belirlenmemesini gündemine aldı.