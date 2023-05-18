BIST 4.662
DOLAR 19,78
EURO 21,43
ALTIN 1.259,58
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

'Robofest Robotik Kodlama Yarışması bu yıl Aydın Koçarlı'da

'Robofest Robotik Kodlama Yarışması bu yıl Aydın Koçarlı'da

Türkiye’de önde gelen robotik kodlama yarışmalarından olan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Robofest Robotik Kodlama Yarışması Aydın’ın Koçarlı ilçesinde gerçekleşecek.

Abone ol

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde 23-25 Mayıs tarihleri arasında inovasyon, teknoloji ve eğitim alanlarında öğrencilere ilham vermek, yeteneklerini geliştirmek ve onları geleceğin teknoloji liderleri olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenen Robofest Robotik Kodlama Yarışması öğrenciler arasında teknoloji çekişmelerine sahne olacak. Her geçen gün ivme kazanan teknolojik gelişmeler, hayatımıza yenilikler ve değişiklikler katmaya devam ederken, teknoloji takip eden ve üretebilen öğrencilerin sayısını arttırmak, toplumda bu alanda farkındalık oluşturmak, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim süreçlerinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürerek ürün geliştirmelerini sağlamak, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirmek, öğrencilere endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri tanıtmayı sağlanması hedeflenen Koçarlı Robofest Robotik Kodlama yarışmasına Aydın il genelinden 26 okuldan 27 danışman öğretmen, 54 takım ile 162 öğrenci katılarak teknolojileri ile birinci olabilmek için yarışacaklar.

Yarışma çerçevesinde ilk gün, bir probleme çözüm bulan kendi tasarlayıp ürettikleri inovatif projelerin sergileneceği stant çalışması yer alacak. Stant etkinliğine katılan projeler değerlendirilerek 'En İnovatif Proje' kategorisinde üç proje ödüllendirilecek. İkinci gün ise katılımcı olarak başvuru yapan lise öğrencileri düzenlenecek atölye etkinliklerine katılacaklar. Son gün ise ilkokullar için 'Scratch’da Oyun Tasarımı' ve ortaokullar ile liselerin katılımı ile 'Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot' yarışmaları yapılacak. Koçarlı Robofest Robotik Kodlama Yarışması düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da Kültür Akademisi afetzede yüreklere dokundu
Bursa'da Kültür Akademisi afetzede yüreklere dokundu
Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine İHA'larla saldırdı
Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine İHA'larla saldırdı
Erzincan'da Mayıs ayında karla mücadele sürüyor!
Erzincan'da Mayıs ayında karla mücadele sürüyor!
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Şerafettin Elçi Havalimanı Nisan ayında 34 bin yolcuya hizmet verdi
Şerafettin Elçi Havalimanı Nisan ayında 34 bin yolcuya hizmet verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! İki üniversitede yeni fakülteler açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! İki üniversitede yeni fakülteler açıldı
Kırklareli'de yerli ve milli ayçiçeği toprakla buluştu
Kırklareli'de yerli ve milli ayçiçeği toprakla buluştu
İktidarı savunurken doktor dövmekle övünmüştü! Savcılığın verdiği karar konuşuluyor
İktidarı savunurken doktor dövmekle övünmüştü! Savcılığın verdiği karar konuşuluyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i "ucuza" gitti!
Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i "ucuza" gitti!
14 Mayıs seçimlerini bilen Hakan Bayrakçı ikinci tur için Sinan Oğan'lı 3 senaryoyu açıkladı
14 Mayıs seçimlerini bilen Hakan Bayrakçı ikinci tur için Sinan Oğan'lı 3 senaryoyu açıkladı
İzmir'de ‘terminatör’ böcekler doğaya salındı
İzmir'de ‘terminatör’ böcekler doğaya salındı