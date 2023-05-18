'Robofest Robotik Kodlama Yarışması bu yıl Aydın Koçarlı'da

Türkiye’de önde gelen robotik kodlama yarışmalarından olan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Robofest Robotik Kodlama Yarışması Aydın’ın Koçarlı ilçesinde gerçekleşecek.

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Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde 23-25 Mayıs tarihleri arasında inovasyon, teknoloji ve eğitim alanlarında öğrencilere ilham vermek, yeteneklerini geliştirmek ve onları geleceğin teknoloji liderleri olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenen Robofest Robotik Kodlama Yarışması öğrenciler arasında teknoloji çekişmelerine sahne olacak. Her geçen gün ivme kazanan teknolojik gelişmeler, hayatımıza yenilikler ve değişiklikler katmaya devam ederken, teknoloji takip eden ve üretebilen öğrencilerin sayısını arttırmak, toplumda bu alanda farkındalık oluşturmak, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim süreçlerinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürerek ürün geliştirmelerini sağlamak, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirmek, öğrencilere endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri tanıtmayı sağlanması hedeflenen Koçarlı Robofest Robotik Kodlama yarışmasına Aydın il genelinden 26 okuldan 27 danışman öğretmen, 54 takım ile 162 öğrenci katılarak teknolojileri ile birinci olabilmek için yarışacaklar.

Yarışma çerçevesinde ilk gün, bir probleme çözüm bulan kendi tasarlayıp ürettikleri inovatif projelerin sergileneceği stant çalışması yer alacak. Stant etkinliğine katılan projeler değerlendirilerek 'En İnovatif Proje' kategorisinde üç proje ödüllendirilecek. İkinci gün ise katılımcı olarak başvuru yapan lise öğrencileri düzenlenecek atölye etkinliklerine katılacaklar. Son gün ise ilkokullar için 'Scratch’da Oyun Tasarımı' ve ortaokullar ile liselerin katılımı ile 'Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot' yarışmaları yapılacak. Koçarlı Robofest Robotik Kodlama Yarışması düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.