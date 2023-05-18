Dolar yükseliyor Euro'da düşüş var! 18 Mayıs 2023 Bitcoin, Dolar, Euro ne kadar?

Piyasalarda bugün (18 Mayıs 2023)neler oluyor? Dolar 19,77 liradan işlem görürken, Euro 21 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Bitcoin ve altcoinlerde son fiyatlar...

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Serbest piyasada 19,7720 liradan alınan dolar 19,7740 liradan satılıyor. 21,4140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,4160 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 19,7610 lira, avronun satış fiyatı ise 21,3760 lira olmuştu.

Bitcoin ne kadar? 18 Mayıs 2023 altcoinlerde son durum

Bitcoin 27.204 dolardan, Türk lirası karşısında ise 537.569 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.818, Cardano (ADA) 0,3763, Polygon (MATIC) 0,878, Litecoin(LTC) 92,900 dolar civarında işlem görüyor.

Nisan ayı boyunca 30 bin doların hemen üzerindeki direnci geçemeyen Bitcoin için bomba bir iddia konuşuluyor. Bitcoin fiyatının 2024’de 100 bin doların üzerine çıkma iddiası var...