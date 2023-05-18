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Aile hekimleri sizi hastalıktan koruyor

Aile hekimleri sizi hastalıktan koruyor

ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Bülteni’nde yapılan açıklamada; aile hekiminin, bireye yaş, cinsiyet, hastalık ayrımı gözetmeksizin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini sunan kişi olduğu ifade edildi.

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Aile hekiminin bireyi doğumundan itibaren takip etmeye başladığını ve kişinin hayatının sonuna kadar onun yanında olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Aile hekimi; kişinin yaşına uygun sağlık hizmeti önerir. Örneğin bebeğiniz doğduktan sonra gerçekleştirilen izlemler buna yöneliktir. Bu izlemler sırasında bebeğinizin sağlığını koruyan ya da varsa herhangi bir hastalığı erken tespit etmeye yarayan uygulamaları önerir.”

Yapılan açıklamada, aile hekimlerinin kendisine kayıtlı bireyleri hastalanmadan korumaya çalıştığını ve sağlıklı bir yaşam için önerilerde bulunduğu belirtilerek, “Anne adayları için doğum öncesi bakım hizmetleri sunar. Burada hem annenin sağlığını kontrol eder hem de doğacak bebeğin sağlığından emin olmaya çalışır. Sağlıklı bir anne ve bebek gelişimi için önerilerde bulunur. Ülkemizde sık görülen kronik (uzun süren) hastalıklar için tarama programı uygular. Bu hastalıklara sahip olan kişileri de yakından izler ve gerekli yönlendirmeleri yapar” denildi.

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