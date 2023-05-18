BIST 4.691
DOLAR 19,79
EURO 21,43
ALTIN 1.257,55
HABER /  DÜNYA

"Açlık tarikatı" soruşturmasında ceset sayısı 227'ye yükseldi

"Açlık tarikatı" soruşturmasında ceset sayısı 227'ye yükseldi

Müritlerini ölüm orucuna sevk eden tarikatın olduğu Kenya'daki kasabada hala 611 kişi kayıp

Abone ol

Kenya'da tuttukları ölüm orucu nedeniyle öldüğü tespit edilen kişilerin sayısı 227'ye çıktı.

Müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı.

Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 227'ye yükseldiğini açıkladı.

Onyancha, gözaltına alınanların sayısının 26'ya yükseldiği ve tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 611 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı.

Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyanın uluslarası tek gece yarışı MTB Sakarya Night Cup gerçekleşti
Dünyanın uluslarası tek gece yarışı MTB Sakarya Night Cup gerçekleşti
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Aile hekimleri sizi hastalıktan koruyor
Aile hekimleri sizi hastalıktan koruyor
Van'da 150 kilo inci kefali ele geçirildi
Van'da 150 kilo inci kefali ele geçirildi
18 Mayıs altın fiyatlarına bakın! İslam Memiş "Başka alternatif yok" dedi yatırımcıya bomba tüyo verdi
18 Mayıs altın fiyatlarına bakın! İslam Memiş "Başka alternatif yok" dedi yatırımcıya bomba tüyo verdi
ABD savaş gemisinin Güney Kıbrıs ziyareti sonrası Türkiye'den flaş davet
ABD savaş gemisinin Güney Kıbrıs ziyareti sonrası Türkiye'den flaş davet
Heat, Celtics'i yenerek NBA Doğu Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti
Heat, Celtics'i yenerek NBA Doğu Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti
Eskişehir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
Eskişehir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
Dolar yükseliyor Euro'da düşüş var! 18 Mayıs 2023 Bitcoin, Dolar, Euro ne kadar?
Dolar yükseliyor Euro'da düşüş var! 18 Mayıs 2023 Bitcoin, Dolar, Euro ne kadar?
Barzani’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik!
Barzani’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik!
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Emekli maaşlarında yüzde 30-35-40 artış en düşük emekli aylık
Emekli maaşlarında yüzde 30-35-40 artış en düşük emekli aylık