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Uzungöl çamurdan arındı, yeniden mavi oldu!

Uzungöl çamurdan arındı, yeniden mavi oldu!

Trabzon'da son günlerde etkili olan yağışlar sonrasında rengi çamur rengi olan kahverengiye bürünen Uzungöl, yeniden doğal turkuaz-mavi görüntüsüne büründü.

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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bölgede geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar sonrasında çamur gölüne dönerken, havanın hafta başından itibaren açması ve yağışların durması ile birlikte eski turkuaz-mavi görünümüne tekrar kavuştu.

Bölgede geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun yağmur ve yaylalardaki karların erimesi sonucu Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular, Uzungöl’e ulaşırken, çamurlu sular gölün rengini maviden çamur rengi olan kahverengiye dönüştürmüştü.

Uzugöl’e gelen ziyaretçiler gölün rengi karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, göl birkaç gündür havaların açması ile birlikte tekrar eski mavi görünümüne büründü. O anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

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