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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 709 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 917 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 38 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 460 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 709 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 917 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,3 ile ithal kömür izledi.

Türkiye, dün 3 bin 584 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 792 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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