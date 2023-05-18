BM Genel Sekreteri Guterres, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve nükleer anlaşma konularını istişare etmek için İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştüğü bildirildi.

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Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Guterres ile Abdullahiyan görüşmesinde, Yemen ve Afganistan’daki durumun değerlendirildiğini ve Körfez bölgesindeki gelişmelerin istişare edildiğini aktardı.

Dujarric, ikilinin ayrıca İran'ın nükleer müzakereleri konusunda fikir alışverişi yaptığını kaydetti.