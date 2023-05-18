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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 465,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 16.090 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.757 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.449 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 primle 27.407 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 9.249 puanda bulunuyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0830'da dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle dünkü görüşmesi sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.

Öte yandan, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırırken, Banka'nın haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 28'e yükseldi.

Ayrıca, dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yüzde 7 artarak beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Bölgede enflasyonun hala hedeflenen seviyenin oldukça üzerinde olması risk iştahını törpülemeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın ise (ECB) para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek dönem en az 50 baz puan daha faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed iş görünümü endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini bildirdi.

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