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Türk vatandaşlarının Fransa'da oy kullanacağı merkezler incelenecek

Türk vatandaşlarının Fransa'da oy kullanacağı merkezler incelenecek

 Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, 17-20 Mayıs'ta Fransa'da, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemlerine ilişkin hazırlıkları inceleyecek.

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 Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyetiyle Türkiye'de 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu kapsamında oy verme işlemlerine ilişkin hazırlıkları incelemek ve sandık kurulacak merkezleri ziyaret etmek için Fransa'ya geldi.

Fransa ziyareti kapsamında Serim, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner ve basın mensuplarıyla da bir araya gelecek.​​​​

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