BIST 4.691
DOLAR 19,79
EURO 21,43
ALTIN 1.257,55
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası açıkladı: İşte mayıs ayı dolar, faiz ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı: İşte mayıs ayı dolar, faiz ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası'nın mayıs ayı piyasa anketinde dolar ve enflasyon beklentisi gerilerken, faiz ve büyüme beklentisi arttı.

Abone ol

Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 23,15 TL iken, bu anket döneminde 23,09 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 24,08 TL ve 24,61 TL olarak gerçekleşti.

Faiz beklentisi arttı

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,73 iken, bu anket döneminde yüzde 9,21 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi nisan anketinde de yüzde 8,5 oldu.

Enflasyon beklentisi geriledi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentisi arttı

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken mayıs anketinde yüzde 3,7 oldu.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,4 iken, bu anket döneminde yüzde 4,6’ya yükseldi.

2023 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 39 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gök delinmiş gibi yağıyor! İstanbul ve 19 il için Meteoroloji alarm verdi
Foto Galeri Gök delinmiş gibi yağıyor! İstanbul ve 19 il için Meteoroloji alarm verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Biden G7'de ABD'nin Hiroşima'da nükleer silah kullanmasından dolayı özür dilemeyecek
Biden G7'de ABD'nin Hiroşima'da nükleer silah kullanmasından dolayı özür dilemeyecek
Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Flaş atama kararı
Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Flaş atama kararı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
ABD'nin İsrail'e "İran'a karşı ortak askeri planlama" yapmayı teklif ettiği iddia edildi
ABD'nin İsrail'e "İran'a karşı ortak askeri planlama" yapmayı teklif ettiği iddia edildi
BM Genel Sekreteri Guterres, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
BM Genel Sekreteri Guterres, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
Uzungöl çamurdan arındı, yeniden mavi oldu!
Uzungöl çamurdan arındı, yeniden mavi oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Özür dahi dilemediler... Dengesini iyice bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Özür dahi dilemediler... Dengesini iyice bozdu
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
"Açlık tarikatı" soruşturmasında ceset sayısı 227'ye yükseldi
"Açlık tarikatı" soruşturmasında ceset sayısı 227'ye yükseldi
Dünyanın uluslarası tek gece yarışı MTB Sakarya Night Cup gerçekleşti
Dünyanın uluslarası tek gece yarışı MTB Sakarya Night Cup gerçekleşti
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Aile hekimleri sizi hastalıktan koruyor
Aile hekimleri sizi hastalıktan koruyor