Davutoğlu'nun pozu İsmail Saymaz'ı kızdırdı: 'Esselâmü Aleyküm' deyiverin de Anadolu ayağa kalksın

Ahmet Davutoğlu'nun oy sayımı biter bitmez CHP listelerinden seçilen 11 milletvekiliyle poz vermesi Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ı kızdırdı. Saymaz, "Davutoğlu'nun fotoğrafına bakarken iki yıl önceki “Esselâmü Aleyküm derim, bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım” sözleri aklıma geliyor. Sevgili hocam, artık “Esselâmü Aleyküm” deyiverin de Anadolu ayağa kalksın. Vakit kalmadı." dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçilen 11 milletvekiliyle birlikte verdiği ‘zafer' pozunu paylaştı.

Fotoğrafa da “Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı genel merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun.” notunu düştü. Davutoğlu, paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Seçimlerin ardından CHP'ye oy katkısı sorgulanan Davutoğlu'nun paylaşımına tepki gösterenlerden birisi de Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz oldu.

Saymaz, "Davutoğlu ne zaman 'Esselamü Aleyküm' diyecek" başlıklı yazısında küçük partilerin oy oranlarıyla ters orantılı şekilde fazla kontenjan verilmesini eleştirdi.

Kaybeden CHP oldu

4 parti liderinin seçim kampanyasında etkili bir süreç yönetemediğini, CHP'nin etki etttiği tv kanallarında boy gösterdiğini yazan Saymaz, "Böylesi berbat pazarlığın nihayetinde, kaybeden CHP'liler oldu" dedi.

“Esselâmü Aleyküm derim, bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım”

Saymaz, daha sonra Davutoğlu'na doğrudan seslenerek yazısını böyle tamamladı:

"Yazık. Gerçekten yazık. 28 Mayıs'a 10 gün kaldı. Erdoğan 21 yıllık yıpranmışlığına, yıkıma ve iflasa sürüklediği ekonomiye, maske bile dağıtamadığı pandemiye ve enkaz altında kaldığı depreme rağmen ikinci turu da geçer, Türkiye'nin ikinci yüzyılına kalırsa kaybeden sadece CHP olmaz. Kılıçdaroğlu'ndan önce Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Uysal kaybeder. Davutoğlu'nun fotoğrafına bakarken iki yıl önceki “Esselâmü Aleyküm derim, bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım” sözleri aklıma geliyor. Sevgili hocam, artık “Esselâmü Aleyküm” deyiverin de Anadolu ayağa kalksın. Vakit kalmadı."