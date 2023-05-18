Ağaçta mahsur kalan kedinin peşini bırakmadı! Saksağan gagasıyla saldırdı o anlar kamerada

ELAZIĞ'da saksağanın saldırısına uğrayan ve korkan bir kedi ağaca tırmandı. Ağaçta mahsur kalan kedinin peşini bırakmayan saksağan, bu kez de kediye gagasıyla vurarak düşürmeye çalıştı.

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İlginç olay, Ataşehir Mahallesi Mazı Sokak'taki özel bir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saksağanın saldırısına uğrayan ve korkan kedi ağaca tırmandı.

Saksağan, ağaçta mahsur kalan kedinin peşini bırakmadı. Saksağan, gagasıyla vurarak kediyi düşürmeye çalıştı. Bir süre gagasıyla kediye saldıran saksağan, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kedinin ise daha sonra özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu İrfan Tunç ve çalışanlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.