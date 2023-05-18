Organ kaçakçılarına operasyon: 9 kişi gözaltında

İSTANBUL merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, organ ticareti yapan uluslararası şebeke çökertildi. İstanbul, Gaziantep, Adana ve Antalya’daki baskınlarda, organ kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle aralarında hastane çalışanı, organ alıcısı 2 İngiliz ve şebekenin organizatörü ile satıcılar gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, “organ ve doku ticareti” suçu ile mücadele çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde organ ticareti yapan uluslararası şebekeyi geçen yıldan bu yana takibe alan polis, organ kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle aralarında hastane çalışanı, organ alıcısı 2 İngiliz ve şebekenin organizatörü ile satıcılarının faaliyetlerini mercek altına aldı.

İstanbul, Gaziantep, Adana ve Antalya’da eş zamanlı operasyon

Uzun süre devam eden teknik takibin ardından organ alıcısı ile satıcı arasındaki bağları ve sunulan evraklardaki usulsüzlükleri deşifre eden polis, 10 Mayıs’ta İstanbul, Gaziantep, Adana ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda şebeke üyeleri İlyas Ç., Dilek Ş. ve Mehmet G. İstanbul’da, Ece Ü., Fehmi Ü. ve Mehmet K. Antalya’da, örgüt yöneticisi Mehmet Abdullah O. ve örgüt üyesi Mehmet M. Gaziantep’te, yine aynı şebekenin yöneticisi Hamza T. ise Adana’da gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, böbrek alıcıları ile şebekenin faaliyetleri ve yöntemleri de deşifre oldu.

Hastane çalışanı, “yakın arkadaş” gösterilen 2 yabancıyı havalimanında karşıladı

Buna göre 2 Haziran 2022’de şebekenin yöneticileri Mehmet Abdullah O. ve Hamza T.’nin organize ve yönlendirmesi ile İngiltere uyruklu böbrek alıcısı Mohammed Salem H. ve Beyhan B. isimli 2 kişinin, kendilerini yakın arkadaş olarak gösterdikleri ve Türkiye’de özel bir hastaneye başvuruda bulundukları tespit edildi. Hastane çalışanı Dilek Ş. isimli sağlıkçının, İngiltere uyruklu böbrek alıcısı Mohammed Salem H.’ya aracılık ederek havalimanında karşıladığı, alıcıları otele yerleştirdiği anlaşıldı. Daha sonra bu kişilerin organ nakli için başvuruları hastane tarafından etik kuruluna sevk edildi.

Hastane çalışanı Dilek Ş. ve Mehmet G. organ nakli için aracılık etti

Bu sırada polis, organ nakli için raporları etik kuruluna sevk edilen şüphelileri teknik takibe alarak izlemeye başladı. Organ ticaretindeki şüphelilerin etik kuruluna girmek için 8 Eylül 2022 tarihinde İstanbul’da tekrar buluştukları tespit edildi. Teknik ve fiziki takip altında tutulan hastane çalışanı Dilek Ş. ve Mehmet G.’nin organ nakli için aracılık ettikleri anlaşıldı. Araştırmalarını derinleştiren emniyet ekipleri, hastane çalışanı İlyas Ç. adlı şüphelinin organ nakli dosyasının etik kurulundan geçmesi için böbrek alıcısı şahıstan 5 bin Amerikan doları rüşvet alarak şahsı dolandırdığı deşifre edildi.

Etik kurulu dosyayı reddetti

Bu sırada hastanenin etik kurulu, söz konusu dosyayı usulen reddedince şebekenin planı çöktü. Şüpheliler İstanbul’dan ayrılarak il değiştirdi. Şebekenin yöneticisi olduğu öğrenilen ve organizenin başında bulunan Mehmet Abdullah O.’nun Antalya’da başka bir organ ticaretine giriştiği anlaşıldı. Şebeke lideri Mehmet Abdullah O.’nun, Antalya’da böbrek alıcısı Ece Ü. ve böbreğini satmaya çalışan Mehmet K.’yı buluşturduğu tespit edildi. Antalya’daki bu buluşmada şüphelilerin 22 Eylül 2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde toplanacak Etik Kurulu’na katılımlarını sağlayarak alıcının babası Fehmi Ü. ile donör Mehmet K.’yı “arkadaş” gibi gösterip usulsüz şekilde nakil yapmaya çalıştığı tespit edildi.

İstanbul polisi, durumu Antalya polisine aktardı

Yasadışı ticareti suçüstü yapmak için harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya polisiyle temasa geçerek operasyon kararı aldı. Polisin yaptığı titiz çalışmada yasa dışı organ naklin gerçekleşmesi engellendi. Soruşturmayla alakalı çalışmalar devam ederken şebeke yöneticisi ve organizatör Mehmet Abdullah O.’nun farklı bir konuya aracı olarak Mehmet M. isimli şahısla organ naklinde verici olması konusunda anlaştığı, ancak alıcı şahsın vefat etmesi sonucu naklin gerçekleşmediği anlaşıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 10 Mayıs’ta yakalanan 9 kişi polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Şebeke yöneticileri ve hastane çalışanları da dahil 6 kişi tutuklandı

Şebeke yöneticisi Mehmet Abdullah O., Hamza T., örgüt üyesi Mehmet M., Mehmet G., İlyas Ç. ve hastane çalışanı Dilek Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Donör Mehmet K. hakkında “adli kontrol hükümleri” uygulanırken, böbrek alıcısı Ece Ü. ve babası Fehmi Ü. İse savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.