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THY Euroleague Final-Four maçları TRT Spor’da yayınlanacak

THY Euroleague Final-Four maçları TRT Spor’da yayınlanacak

THY Euroleague'de Final-Four’a kalan takımlar belli oldu. Olympiakos ile Monaco, Real Madrid ile de Barcelona’nın eşleştiği Final-Four karşılaşmaları TRT Spor'da canlı yayınlacak.

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19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinin ev sahipliği yapacağı THY Euroleague Final-Four karşılaşmaları canlı yayınla TRT Spor’da izleyicilerle buluşacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde son 4'e kalan Fransa'nın Monaco takımı, yarı finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. Kazandığı 10 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid ise yarı finalde bir diğer İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. Böylece El Clasico (klasik) olarak adlandırılan Real Madrid - Barcelona rekabeti, Euroleague Final-Four'a taşınacak.

THY Euroleague Final Four karşılaşmalarının programı şöyle:

19 Mayıs Cuma
18.00 Olympiakos - Monaco
21.00 Barcelona - Real Madrid

21 Mayıs Pazar
17.00 Üçüncülük Müsabakası
20.00 Final Müsabakası

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