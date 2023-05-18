Hüseyin Gülerce 'Sinan Oğan'ı bitirir' dedi Sinan Oğan için bu soruyu sordu

Yazar Hüseyin Gülerce, "Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklememesi, Kılıçdaroğlu'na seçimi kazandırmaz ama Sinan Oğan'ı bitirir" iddiasında bulundu. Muharrem İnce'nin başına gelenlere değinen Gülerce, "Sinan Oğan, küresel baskıya dayanabilir mi?" diye sordu.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak. Yüzde 49.52 oy alan Erdoğan ile yüzde 44.88 oy alan Kılıçdaroğlu yarışacak. Gözler ilk turda ilk turda yüze 5.17 oy alan Sinan Oğan'a çevrildi.

Millet İttifakı'nda Sinan Oğan'ı kendi yanlarına çekme çalışması hız kazandı. Oğan'ın sahip olduğu oy oranına ulaşmak her iki taraf için de önemli.

Peki Sinan Oğan kimi destekleyecek? Kritik soruya yanıt arayan isimlerden birisi de uzun yıllar Gülen Hareketinin içinde bulunan yazar Hüseyin Gülerce oldu.

Zaman Gazetesinde köşe yazarlığının yanı sıra ve gazetenin genel yayın yönetmenliği görevini üstlenen Gülerce, 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından sonra hareketten ayrılıp Fethullah Gülen'e yönelik eleştirileriyle öne çıkmıştı.

"Kim daha çok verirse" pazarlık anlayışı Sinan Oğan'ı bitirir

Gülerce, "Sinan Oğan, küresel baskıya dayanabilir mi?" başlıklı yazısında ikinci tur öncesi olası senaryoları aktardı:

"Elbette 2 milyon 831.208 oyu ile Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleme kararı alması 28 Mayıs için berrak bir tablo oluşturur.

Burada asıl soru Oğan'ın kimi destekleyeceğinden çok, Oğan'ın, yakaladığı siyasî başarıyı devam ettirip ettiremeyeceğidir. "Kim daha çok verirse" pazarlık anlayışı Sinan Oğan'ı bitirir.

Evet, AK Parti'ye eleştirileri var ama 6'lı masanın terör örgütü PKK'ya tavır koymaması, Kandil'in partisi HDP ile içli dışlı olması, eleştiri konusu olmaktan çok öte milli güvenlik meselesidir.

Oğan'ın, "ne tarafı desteklersek, o taraf kazanır" demesi büyük lâftır. Erdoğan'ın aldığı 27 milyon oyun, ne manaya geldiğini görmezden gelmektir.

Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklememesi, Kılıçdaroğlu'na seçimi kazandırmaz ama Sinan Oğan'ı bitirir. Soru; Sinan Oğan'ın, Muharrem İnce'nin dayanamadığı küresel baskıya, dayanıp dayanamayacağıdır..."

Hüseyin Gülerce'nin yazısının tamamı