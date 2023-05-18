Asya borsaları pozitif seyretti

Asya borsalarında pozitif bir seyir izlendi.

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Dünya genelinde bir süredir başlıca risk unsuru konumundaki ABD'deki borç limiti krizine ilişkin olumlu haber akışıyla artan risk iştahı yeni günde Asya'ya da taşındı.

Analistler, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ihracatın yüzde 2,6 arttığını, ithalatın ise yüzde 2,3 azalarak beklentileri karşılayamadığını belirterek, buna karşın Japonya pay piyasalarının tüm zamanlarının en yüksek seviyesine yakın seyrettiğini söyledi.

Dün finansal sonuçlarını açıklayan Çinli internet devi Tencent Holding, beklentilerin üzerinde kar açıklarken, bugün de Alibaba'nın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi 0,83 artışla 2.515 puan olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükselişle 3.297 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 değer kazancıyla günü 30.573 puanla 28 Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeden tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 137,8'den işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi, önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 19.705 puanda seyrediyor.