YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği

Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi kapsamında, 2023-2024 eğitim öğretim yılında deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan 16 üniversiteye 240 kontenjan ayrıldı

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Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) geçen yıl başlattığı Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi kapsamındaki kontenjanlar, 2023-2024 eğitim öğretim yılında, sadece deprem bölgesinde bulunan devlet üniversitelerindeki doktor öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile öğretim görevlilerine ayrıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, projeye ilişkin usul ve esaslar "https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=1311" internet adresinden yayımlandı.

Buna göre, doktoralı genç araştırmacılar için yabancı dilde bilimsel metin yazma programı kapsamında ağırlıklı olarak yazma becerisi üzerine odaklanılarak konuşma, dinleme, okuma becerileri desteklenecek.

Program kapsamındaki eğitimler, YÖK'ün koordinatörlüğünde ODTÜ tarafından çevrim içi verilecek.

Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi kapsamındaki kontenjanlar, 2023-2024 eğitim öğretim yılında sadece deprem bölgesinde bulunan devlet üniversitelerindeki doktor öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile öğretim görevlilerine ayrıldı.

Proje ile ilgili deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan her bir üniversite için 15'er olmak üzere toplam 16 üniversiteye 240 kontenjan ayrıldı.

Programdan, deprem bölgesindeki 16 üniversitede doktora derecesine sahip ve son 3 yıl içinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en az 70 puan aldığını belgelendiren doktor öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri faydalanabilecek.

Eğitimleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının güz döneminde başlayacak programın ilk aşamasında, kursiyer adaylarının, başvurularını ilgili üniversitelere yapmaları ve üniversitelerin YÖK tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde yeterli dil puanına sahip adayların listesini YÖK'e iletmesi gerekiyor.

Yapılan incelemelerde kurs için uygun bulunan adaylar ikinci aşamada, ODTÜ tarafından gerçekleştirilecek çevrim içi bir dil sınavına alınacak ve adayların seviyeleri belirlenecek.