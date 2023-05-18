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İngiltere'nin başı kanalizasyon sızıntılarıyla dertte. 10 milyar sterlin harcanacak!

İngiltere'nin başı kanalizasyon sızıntılarıyla dertte. 10 milyar sterlin harcanacak!

İngiltere'de su ve kanalizasyon şirketleri yılda 300 bini aşan kanalizasyon sızıntısı için özür dilerken bu sızıntıları azaltmak için 10 milyar sterlinlik plan açıkladı.

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İngiltere'de su şirketlerinin çatı kuruluşu Water UK'in açıklamasına göre, kanalizasyon sızıntılarını önlemek amacıyla 2020-2025 döneminde 3,1 milyar sterlinlik yatırım miktarı üç kat artırılacak.

Water UK bünyesindeki şirketler, Viktorya döneminden beri ülkedeki kanalizasyon ağındaki en büyük modernizasyonun yapılması için 2030'a kadar 10 milyar sterlin yatırım planladıklarını belirtirken, sızıntıları önlemek için yeterince hızlı hareket etmedikleri için özür diledi.

Plan kapsamındaki modernizasyon yatırımlarının yapılmasıyla ülkede her yıl 140 bine varan kanalizasyon sızıntısının azaltılması öngörülüyor.

İngiltere Çevre Ajansı verilerine göre, 2021'de ülkede 372 bin 533 kanalizasyon sızıntısı yaşandı.

Bu rakam geçen yıl kurak hava şartlarına bağlı olarak yüzde 19 azalışla 301 bin 91'e düştü.

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